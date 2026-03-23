「リモワ（RIMOWA）」が、限定コレクション「Classic Aluminium Grid」を3月26日に発売する。一部のリモワストアおよび公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】「Classic Aluminium Grid」は、1969年発売のハンドキャリーケースに着想を得たシリアルナンバー入りの1969点限定コレクション。リモワのアーカイヴデザインを現代的なディテールと素材で再解釈し、象徴的なグルーヴデザインを、より構造的で幾何学的