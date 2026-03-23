リモワが1969年のアーカイヴに着想を得た「Classic Aluminium Grid」限定発売

「リモワ（RIMOWA）」が、限定コレクション「Classic Aluminium Grid」を3月26日に発売する。一部のリモワストアおよび公式オンラインストアで取り扱う。

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「Classic Aluminium Grid」は、1969年発売のハンドキャリーケースに着想を得たシリアルナンバー入りの1969点限定コレクション。リモワのアーカイヴデザインを現代的なディテールと素材で再解釈し、象徴的なグルーヴデザインを、より構造的で幾何学的なグリッドパターンに変換している。

アイテムは、シルバーのアルミニウムにプレス加工でエンボス仕様のグリッドパターンを施した3型。「Classic Aluminium Grid ハンドキャリーケース」（34万1000円）、「Classic Aluminium Grid キャビン」（41万1400円）に加え、限定コレクションはとして初となるトランクサイズ「Classic Aluminium Grid トランク」（48万9500円）をラインナップする。内装には、グリッドパターンを反映したソフトなキルティングライニングとレザーディテールを採用し、外装とのデザインの統一を図っている。

また、レザーハンドルや光沢のあるパラジウム製ロック、飛行機モチーフのリベットなど、Classicシリーズのシグネチャー要素を踏襲。マルチホイールシステムと無段階調整式のテレスコープハンドルも備える。そのほか、リモワの歴史的カラーへのオマージュとして、ブルーのレザーアクセントを採用。アーカイヴロゴをあしらったレザーラゲージタグや限定ナンバー入りバッジなども付属する。

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