妻を殺害した疑いで5年前に逮捕され、その後、処分保留で釈放された男が先週、殺人罪で起訴された。マンション転落死事件で5年前釈放の男を殺人罪で起訴5年の歳月を経て進展した事件。亡くなった女性の母親が取材に応じ、心境を明かした。死亡した麻夏さんの母親（23日）：「やっとここまで来たな」という気持ちです。事件は2020年11月、東京・国立市にあるマンションで起きた。9階に住んでいた高張潤被告の妻・麻夏（あさか）さん