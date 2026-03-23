コーディングAIの「Cursor」は、2026年3月19日に最新AIモデルの「Composer 2」を発表しました。Composer 2はコーディング性能は最先端クラスでありながら、コスト面も非常に優秀です。しかし、公開後に「Composer 2は強化学習(RL)を追加した単なるKimi 2.5」とユーザーから指摘され、CursorもComposer 2がKimiベースのAIモデルであることを認める事態となりました。Cursor admits its new coding model was built on top of Moonsh