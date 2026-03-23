俳優の大泉洋（52）と松田龍平（42）がバディを組む映画「探偵はBARにいる」の9年ぶりとなるシリーズ第4作の製作が22日、都内で発表された。タイトルは「BYEBYELOVE探偵はBARにいる」で、白石和彌監督（51）が初めて参加。12月25日に公開される。東直己氏の小説「ススキノ探偵」シリーズが原作で、今回はその中でも人気の高い「探偵は吹雪の果てに」を映画化。探偵（大泉）がかつて愛した女性の依頼によって、相棒の高田