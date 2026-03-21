特殊詐欺関連の摘発数で突出する「幸平一家」に対し、ついに本気を見せた警視庁。果たして勝算はあるのか......昨年、特殊詐欺事件で逮捕された暴力団組員の約4割が幕末の博徒を祖とする幸平一家の一員だった。警視庁が史上初の2次団体に対する「特別対策本部」を設置するほどの?名門?はいかにして?異形?の犯罪集団に変貌したのか。工藤会に続く頂上作戦の標的となった最凶組織の内幕に迫る。【図】住吉会・幸平一家相関図＊＊