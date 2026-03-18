東京都は17日、新宿区内の同じ飲食店で働く20代の男性従業員9人が「はしか」に集団感染したことを明らかにした。発症した日は、2月19日から3月6日にかけてで、発熱や発疹などの症状があったという。いずれにも最近の海外渡航歴はなく、9人のうち2人にはワクチンの接種歴があった。国内感染者100人、前年同期比4倍以上に国立健康危機管理研究機構によると、国内のはしか感染者は3月8日までに100人にのぼり、2025年の同じ時期に比べ4