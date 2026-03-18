Image: davide bonaldo / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2023年3月、「Twitterそっくりの分散型SNS｢Bluesky｣、Appストアに登場」を掲載しました。Twitterの引越し先を必死に探していた迷える小鳥たちに現れた、マストドンやスレッ