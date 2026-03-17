スターバックス コーヒーが、夢ふくらむ春のシーズンを彩る新ビバレッジとして「シュークリーム フラペチーノ(R)」と、「シュークリーム ラテ」の発売を、2026年3月13日より開始。両商品が、これに先駆けて行われたプレス試飲会でお披露目されたので、その実食レポートをお届け！【写真】「シュークリーム フラペチーノ」。韓国で毎春親しまれてきたというビバレッジが日本風に！まるでシュークリームのような「シュークリーム フ