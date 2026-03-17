【スタバ新作】フワフワ＆こんがり食感「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」が登場
スターバックス コーヒーが、夢ふくらむ春のシーズンを彩る新ビバレッジとして「シュークリーム フラペチーノ(R)」と、「シュークリーム ラテ」の発売を、2026年3月13日より開始。両商品が、これに先駆けて行われたプレス試飲会でお披露目されたので、その実食レポートをお届け！
【写真】「シュークリーム フラペチーノ」。韓国で毎春親しまれてきたというビバレッジが日本風に！
ひとつ目は、本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチがポイントの「シュークリーム フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)。これは、韓国のスターバックスで毎春親しまれてきたというビバレッジが日本風にアレンジされたもの。
ひと口目から、バニラ風味の「ミルクキャラメルソース」と、ミルクをベースにしたボディのスイートな味わいにノックアウト！ヘーゼルナッツのペーストによってコクも加わり、プレス陣から「おいしい！」と絶賛の声が飛び交った。
また、バニラビーンズと卵黄を使用した「カスタードフレーバーホイップ」と、ずっとサクサク感が続く「シュー生地風クランチ」も重なり、「シュークリームそのものみたい！」との声も。クリームのなめらかさも楽しめる、デザート感満点の味わいに仕上がっていた。
一方の「シュークリーム ラテ」(Tallサイズのみ/テイクアウト609円 イートイン620円)は、エスプレッソ＆ミルクに、バニラ風味の「ミルクキャラメルソース」が合わさった一杯。こちらは、シュークリームを思わせる甘さを包み込むような、エスプレッソのほろ苦さがポイントで、大人の舌も唸らせること間違いなし！まだ冬の寒さが残るこの季節にも、優しい温もりを感じさせてくれた。
ちなみに同店では、「シュークリーム フラペチーノ」に“ご褒美感”をプラスしたい人に「チョコレートチップ」(+55円)と「チョコレートソース」(0円)の追加をおすすめ。「シュークリーム ラテ」は、浅煎りの「ブロンドエスプレッソ」(+55円)に変更し、「ブロンドエスプレッソショット」(+55円)も追加するアレンジをおすすめしている。
今春のスターバックスのテーマは、「春は、シューっと、夢ふくらむ。」。期待と夢に胸がふくらむ春、まるでシュークリームのようなコク深い甘さが心弾むひとときを届けてくれる。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「シュークリーム フラペチーノ」。韓国で毎春親しまれてきたというビバレッジが日本風に！
ひとつ目は、本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチがポイントの「シュークリーム フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)。これは、韓国のスターバックスで毎春親しまれてきたというビバレッジが日本風にアレンジされたもの。
ひと口目から、バニラ風味の「ミルクキャラメルソース」と、ミルクをベースにしたボディのスイートな味わいにノックアウト！ヘーゼルナッツのペーストによってコクも加わり、プレス陣から「おいしい！」と絶賛の声が飛び交った。
また、バニラビーンズと卵黄を使用した「カスタードフレーバーホイップ」と、ずっとサクサク感が続く「シュー生地風クランチ」も重なり、「シュークリームそのものみたい！」との声も。クリームのなめらかさも楽しめる、デザート感満点の味わいに仕上がっていた。
一方の「シュークリーム ラテ」(Tallサイズのみ/テイクアウト609円 イートイン620円)は、エスプレッソ＆ミルクに、バニラ風味の「ミルクキャラメルソース」が合わさった一杯。こちらは、シュークリームを思わせる甘さを包み込むような、エスプレッソのほろ苦さがポイントで、大人の舌も唸らせること間違いなし！まだ冬の寒さが残るこの季節にも、優しい温もりを感じさせてくれた。
ちなみに同店では、「シュークリーム フラペチーノ」に“ご褒美感”をプラスしたい人に「チョコレートチップ」(+55円)と「チョコレートソース」(0円)の追加をおすすめ。「シュークリーム ラテ」は、浅煎りの「ブロンドエスプレッソ」(+55円)に変更し、「ブロンドエスプレッソショット」(+55円)も追加するアレンジをおすすめしている。
今春のスターバックスのテーマは、「春は、シューっと、夢ふくらむ。」。期待と夢に胸がふくらむ春、まるでシュークリームのようなコク深い甘さが心弾むひとときを届けてくれる。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。