イーロン・マスク氏のAI企業・xAIが提供するAIアシスタントのGrokが、児童性的虐待コンテンツ(CSAM)を生成したとして、3人のティーンエイジャーが訴訟を提起しました。Tennessee tens sue Musk's xAI for allowing Grok to undress them - UPI.comhttps://www.upi.com/Top_News/US/2026/03/16/teens-sue-musk-xai-grok/9401773691425/Teens sue Musk's xAI, saying Grok made sexual images of them as minors - The Washington Po