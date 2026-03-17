Appleが動画編集ソフトウェアであるFinal Cut Pro向けのプラグインやテンプレートなどを開発するMotionVFXを買収しました。MotionVFX - All-in-One Effects & Software Toolkit for Final Cut Prohttps://www.motionvfx.com/#newsApple acquires video editing software company MotionVFX | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/03/16/apple-acquires-video-editing-software-company-motionvfx/MotionVFXは2009年にポーラ