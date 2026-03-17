気象庁によりますと、20日は日本に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？黄砂シミュレーション今後の天気も どこにいつ飛んでくるかは画像の通りです。 「黄砂シミュレーション（19日）」「黄砂シミュレーション（20日）」「地方ごとの全国の天気」を画像で掲載しています。 ■黄砂はいつ・どこに飛んでくる？（19日） ■黄砂はいつ・どこに飛んでくる？（20日）