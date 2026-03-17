Appleの研究チームが反射やハイライト、その他の効果を様々な視点から見ても一貫して維持しながら、一枚の画像から3Dオブジェクトを再構築することができるAIモデルの「LiTo」を開発しました。LiTo: Surface Light Field Tokenization - Apple Machine Learning Researchhttps://machinelearning.apple.com/research/litoNew Apple model recreates 3D objects with realistic lighting effects - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026