◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本は準々決勝でベネズエラに敗れて、２大会連覇はならなかった。準々決勝での敗退はＷＢＣでは初めてとなった。先発の山本ら投手陣がベネズエラの強力打線の前に８失点。日本も大谷の先頭弾で同点とし、一時は森下の３ランで勝ち越したが逆転負けを喫した。試合後、グラウンド上ではＷＢＣを国内独占配信する動画配信サービス