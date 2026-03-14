オマーンの首都マスカットに停泊するタンカー＝3月10日/Benoit Tessier/Reuters（CNN）イランは積み荷の石油が中国人民元で取引されることを条件に、一部の石油タンカーのホルムズ海峡通過を認める案を検討していることが分かった。イランの高官がCNNに明らかにした。この高官によると、イランは現在、ホルムズ海峡を通過する石油タンカーの流れを管理する新たな計画を策定中だという。制裁対象のロシア産石油がルーブルや人民元で