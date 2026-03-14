アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役で知られた声優の池田昌子さんが3日午後0時27分、脳出血のため死去したことが13日、分かった。87歳だった。 【写真】松本零士さんに「お別れの言葉」を語りかけた野沢雅子と池田昌子さん 所属の東京俳優生活協同組合がこの日、発表した。通夜、葬儀は近親者のみで行った。 同組合は、公式ウェブサイトで「令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87