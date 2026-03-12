３月11日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、韓国のFCソウルがヴィッセル神戸とアウェーで対戦。ホームでの第１戦に０−１で敗れていたなか、１−２で敗れ、２戦合計１−３で敗退が決定した。前日には、江原FCがFC町田ゼルビアにアグリゲートスコア０−１で敗れており、リーグステージで敗退した蔚山HDとあわせて、Kリーグ勢の全滅が決定した。この結果に韓国メディアは茫然。