Sun Bumが日本上陸♡ビーチ発サンケアブランドの公式サイトがついに公開

アメリカ・カリフォルニアを中心に人気を集めるライフスタイル・サンケアブランド「Sun Bum」が、ついに日本上陸。2026年3月10日（火）より日本公式サイトがローンチされ、国内での製品販売が正式にスタートしました。ビーチカルチャーから生まれたSun Bumは、肌や環境に配慮したサンケアアイテムを展開するブランド。太陽の下で安心して過ごすためのアイテムとともに、ヘルシーでポジティブなライフスタイルを提案します。

ビーチカルチャーから生まれたブランド



Sun Bumは、2010年にフロリダの小さなビーチタウンで誕生したサンケアブランド。「海を愛する友人や家族のために、本当に良いものを作りたい」という想いからスタートしました。

ブランドのトレードマークは、サルのキャラクター「Sonny（サニー）」。

現在では全米のサーフショップやライフスタイルショップで信頼されるブランドへと成長し、単なるコスメブランドではなく、ビーチカルチャーに根ざしたライフスタイルブランドとして多くのファンに支持されています。

Sun Bumが掲げる3つの約束



Sun Bumは「Sun Education」という考え方のもと、太陽の下で安全に楽しむための啓蒙活動を行っています。

Protect Your Skin（肌を守る）



UVA／UVBから肌を守る広範囲のプロテクションを実現。ベタつかず白浮きしない軽い使い心地も特徴です。

Love Your Body（体にやさしく）



パラベンフリー、クルエルティフリー（動物実験なし）。肌への刺激を抑えた低刺激処方を追求しています。

Save The Reef（海を守る）



サンゴ礁への影響が懸念される成分「オキシベンゾン」や「オクチノキサート」を使用しない、ハワイの海洋法規などにも準拠したリーフフレンドリー処方です。

日本上陸のシグネチャーアイテム

Original Sunscreen Lotion（SPF30／SPF50）



Sun Bumの代表的な日焼け止めローション。南国を思わせる甘いココナッツの香りと、驚くほど軽いテクスチャーが特徴です。

Original Sunscreen Spray（SPF30／SPF50）



スプレータイプの日焼け止め。背中など手が届きにくい部分にも簡単に使えるため、スポーツやレジャーなどアクティブなシーンにぴったりです。

Sunscreen Lip Balm（SPF30）



紫外線から唇を守るリップバーム。フレーバーは「バナナ」「ココナッツ」「スイカ」などが展開され、香りも楽しみながらケアできます。

Cool Down Lotion



日焼け後の肌にうるおいを与え、健やかな状態へ整えるアフターサンケアローション。紫外線を浴びた肌のケアにおすすめです。

日本上陸の第一弾として、ブランドを象徴する人気アイテムが展開されます。軽い使い心地と南国を感じる香りが魅力で、日常からアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

日本公式サイトが公開



2026年3月10日（火）に公開された日本公式サイトでは、商品購入だけでなく、正しい日焼け止めの使い方や太陽の下でのライフスタイルを提案するコンテンツも発信されます。

サーフカルチャーやアウトドアを愛する人にとって、新しいサンケアの選択肢となりそうです♪

公開日：2026年3月10日（火）

新しいサンケア習慣を楽しもう



ビーチカルチャーから生まれたSun Bumが、ついに日本上陸。肌を守りながら環境にも配慮したサンケアアイテムは、これからの季節にぴったりです。

ココナッツの香りや軽い使い心地など、日焼け止めをもっと楽しくしてくれる魅力がたっぷり♡太陽の下でのアクティブな時間を安心して楽しむために、ぜひチェックしてみてください。