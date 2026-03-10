ワールド・ベースボール・クラシック野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦でチェコと対戦する。8日のオーストラリア戦では、大谷翔平（ドジャース）が「1番・DH」でスタメン出場。無安打に終わったが、珍しい反応が米放送局で注目を浴びた。0-1で追いかける7回先頭の大谷の第4打席。ジョン・ケネディ投手の2球目が内角、大谷の腕付近へと投じられた。3球