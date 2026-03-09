北海道旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）が2024年4月、観光名所ともなっている吊り橋「神居大橋」から女子高生・Aさん（当時17歳）を転落させ、殺害したとされる事件。その第1回公判前整理手続きが今年3月3日に行われ、初公判日程が5月25日に決定した。【写真を見る】「ラーメンすする写真アップ」でキレた内田被告が自撮りする様子。不倫疑惑が報じられた警部補Xとのバーでのツーショット写真被害者女性を連れまわし、全裸に