やみつき！カリフラワーマヨレシピ マヨネーズとケチャップというお家にある調味料で絶品レシピが完成します。えびマヨの味つけに似た甘めのソースなので、お箸が止まらなくなること間違いなしですよ。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました カリフラワーを固めにゆでるのがポイント1.下茹でしたカリフラワーを軽く炒める 茹ですぎず炒めることで、ポリポリとした食感が楽しめます。 2.ソー