忙しくて運動する時間がない、運動自体が苦手…。そんな悩みを抱える大人世代は少なくありません。そこで今回編集部が取材したのは、ジム通いや特別な運動をせずに、半年で−10kgのダイエットに成功した会社員のKさん（41歳）。その成功のカギは、意外にも“通勤時間の使い方”にありました。🌼運動も食事制限も“ガチ”じゃなくてOK！30代からはじめる「ラクして痩せる」簡単習慣たった15分、回り道するだけ！“通勤ウォー