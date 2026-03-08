半年で−10kg×ウエスト−８cmに成功！毎日の通勤を活かした【ながら痩せ習慣】
忙しくて運動する時間がない、運動自体が苦手…。そんな悩みを抱える大人世代は少なくありません。そこで今回編集部が取材したのは、ジム通いや特別な運動をせずに、半年で−10kgのダイエットに成功した会社員のKさん（41歳）。その成功のカギは、意外にも“通勤時間の使い方”にありました。
🌼運動も食事制限も“ガチ”じゃなくてOK！30代からはじめる「ラクして痩せる」簡単習慣
たった15分、回り道するだけ！“通勤ウォーキング”の驚きの効果
Kさんが最初に始めたのは、電車を１駅手前で降りて歩くというシンプルな方法。片道15分、往復で30分のウォーキングが日課になりました。最初は疲れたそうですが、「歩いているうちに頭もスッキリして、気分が整う」と、心身ともに良い影響を実感できたそうです。これを半年間続けた結果、体重は−10kg、ウエストも−8cmという成果につながったと言います。
“階段を使うだけ”で太もも＆お尻まわりが引き締まってきた
もう１つ、Kさんが日常に取り入れたのが「できるだけ階段を使うこと」。駅やオフィスビルでエレベーターを避け、階段を選ぶよう意識したことで、太ももやお尻まわりが引き締まり、パンツのサイズがダウンしたそうです。慢性的に運動不足という方には、活動量を自然に増やせるこの方法がぴったりと言えるでしょう。
寄り道を減らしておやつカット。歩く姿勢にも意識を向ける
さらにKさんは「会社帰りの寄り道をやめて、まっすぐ帰宅する」ようにしたことで、無駄なコンビニスイーツの購入も自然と減少。また、歩くときには姿勢を意識し、腹筋に力を入れるよう心がけたといいます。こうした積み重ねが、より痩せやすい体をつくることに繋がったようです。
＼特別な運動ナシでも、毎日コツコツが効いてくる／
「ダイエット＝特別な努力」と思いがちですが、Kさんのように“通勤”や“移動時間”を見直すだけでも、結果を出すことは可能です。運動が苦手でも、忙しくても、まずはできることから。続けられる「自分だけの痩せルール」を作ってみてはいかがですか？＜text：beauty news tokyo編集部＞