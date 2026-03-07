普段も使えて災害時も役立つ！おすすめのポータブル電源3選【画像を見る】なんと1.03kg！手のひらに収まるコンパクトサイズのポータブル電源突然発生する災害から家族の身を守るために、防災グッズはきちんと準備しておきたいもの。コンパクトで使いやすく、日常使いにも役に立つ、頼もしいポータブル電源を集めました。■両手を使わずに持ち運べるポータブル電源両手を使わずに持ち運べるポータブル電源Anker Solix C300 Portable