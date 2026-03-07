停電でも安心。普段から使えて備えにもなる「ポータブル電源」3選
【画像を見る】なんと1.03kg！手のひらに収まるコンパクトサイズのポータブル電源
突然発生する災害から家族の身を守るために、防災グッズはきちんと準備しておきたいもの。コンパクトで使いやすく、日常使いにも役に立つ、頼もしいポータブル電源を集めました。
■両手を使わずに持ち運べるポータブル電源
Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh
34,990円（税込み）
コンパクト設計なポータブル電源。ストラップが付属されているので、災害時や外出時に、両手に荷物を持ったり、お子さんの手を引きながらでも、持ち運べる優れものです。288Whの容量に加え、ACポートとUSB-Cポートを3つずつ、USB−Aポートとシガーソケットをそれぞれ１つずつの合計8ポートを搭載され、8台の機器を同時に充電可能。停電時でも、家族全員分のスマホなどを充電して情報収集ができます。
■停電時でもこれさえあれば！ 小型×大容量でスマホ充電もOK
メガパワーステーション 21Wソーラーパネルセット
29,800円（税込み）
災害時に心配なのが、停電。スマホの充電などのためにポータブル電源を1台備えておくと安心です。これは、USBポートやACコンセントを搭載した小型＆大容量のパワーステーション（蓄電池）に、太陽光で充電できる折り畳み式のソーラーパネルをセット。もしものときのほか、キャンプなどのアウトドアシーンでも活躍してくれます。
小型、軽量で持ち運びもラクラク
パワーステーション（ 蓄電池）は、女性でもラクに持ち運べる軽量＆手のひらサイズ。大型のソーラーパネルは、四つ折りにするとA4サイズになり、収納も持ち運びもラクラクです。
ふだんはAC アダプターで緊急時はソーラーパネルで充電
AC アダプターで充電する場合は、約5時間で満充電に。停電時に蓄電がなくなっても、付属のソーラーパネルで太陽光を電気に変換して充電できるのが何より安心！
複数のスマホを同時に充電。約8台分を充電できる（※）
小型ながら、24,000mAh のハイパワー。USB出力を5個装備し、そのうち2個は高速充電できるQC3.0。スマホ充電のほか、小型家電などのUSB機器も使えます。
※スマートフォンのバッテリー容量3,000mAhを想定。機種、ケーブル、充電環境により充電可能台数は異なります。
2種類の照明つきで停電時も安心！
ACコンセント2個つきで家電の使用も可能
2ピンコンセントと3ピンコンセントの2個つきで、ノートパソコンや小型家電などの使用がOK。消費電力は連続で80W、最大120Ｗまでの電化製品に使用できます。
商品担当・Nが試してみた！
太陽光充電OK で、安心感が違う！
片手で持てるほどコンパクトで軽量！ 充電用のソーラーパネルがセットになっているので、パワーステーション（蓄電池）の蓄電を使い切ってしまっても安心です。スマホの充電はもちろん、夏は小型扇風機、冬は電気毛布なども使えて、緊急避難中の暑さ・寒さ対策にも役立ちそう。コンセントがない屋外で便利なので、ふだんはアウトドアに持っていこうと思います。
■手のひらサイズで超軽い！
ELECAENTA ポータブル電源 99Wh 小型 軽量1.5Kg
9,960円（税込み）
ミニサイズなのに、ACポート（100V±10%・50Hz/60Hz）付き、定格120Ｗの出力ができるポータブル電源。自己放電しにくいという特性もあり、防災用に満充電の状態で保管でき、非常時に緊急取り出してもフル満タンで使用することが可能です。ACアダプター、カーチャージャー、ソーラーパネル、USB-CポートからMax30W（12-24V）と4つの方法で充電ができます。
＊ ＊ ＊
防災グッズは、備えていても使ったことがないといざというときに慌ててしまいます。日常で使うことで、いざというときに頼れるポータブル電源。備えておきたいですね！
文＝徳永陽子