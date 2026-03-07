カフェインはどのように活用すると効果的か。広島大学大学院 医系科学研究科 公衆衛生学 准教授の田原優さんは「アメリカ・コロラド大学の実験では、カフェインが体内時計を遅らせることがわかった。また関連した論文では、夜にカフェインを摂ると眠れなくなるだけでなく、1日のリズムに影響するという新しいながら魅力的な視点も得ている」という――。※本稿は、田原優『集中力を爆上げするカフェインの教科書』（日本能率協会）