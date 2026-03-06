わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第14話幼稚園に相談【編集部コメント】子ども同士の「好き」「嫌い」から起こるトラブルは日常茶飯事なのでしょう。リカちゃんがよほどの意思表示をしなければ、先生たちもそこまで緊急性を感じる