ドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』(カンテレ：毎週木曜24:15〜、フジテレビ：同24:45〜／カンテレ放送直後からFOD先行配信)のイベントが2日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催され、主演の長谷川慎(THE RAMPAGE)をはじめ、井上想良、樋口日奈、梅舟惟永、遊井亮子、曽田陵介、飯田基祐、さらに主題歌を担当するTHE RAMPAGE、オープニング曲を歌うArcheが出演した。『顔のない患者-救うか、裁くか-』スペシャルイベントArcheの