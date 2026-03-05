千葉・茂原市で4日、住宅が全焼する火事が起きた。焼け跡から“刃物”刺さった遺体焼け跡から80代の女性とみられる遺体が見つかったが、遺体には刃物のようなものが刺さっていたことが分かった。4日午前2時半ごろ、茂原市の住宅で「爆発音がして炎が見える」と近隣住民から119番通報があった。火は約3時間後に消し止められたが、木造2階建て住宅が全焼し、焼け跡からこの家に住む80代の女性とみられる遺体が見つかった。警察による