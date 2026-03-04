日本女子では最多となる五輪のメダル１０個を獲得した高木美帆東スポWEB

引退意向表明の高木美帆へ「彼女こそ国民栄誉賞にふさわしい」など反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • スピードスケート高木美帆が4日、現役引退する意向を表明した
  • 世界選手権後「スケート人生の一区切りに」とInstagramに投稿
  • 女子最多となる五輪メダル通算10個に、「国民栄誉賞に値する」との声も
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ワンピース ルフィの秘密を海へ
  2. 2. 寺島進の小5長男が喫煙か 波紋
  3. 3. Vaundy東京D公演 来場者がはしか
  4. 4. カスハラでバス運休「英断」の声
  5. 5. 男児をホルマリン漬け「可愛い」
  6. 6. 「略奪不倫」報道のアナ 異動か
  7. 7. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
  8. 8. 架空の商品を購入 カウカウ登場
  9. 9. 名探偵津田 表彰式で宿敵と再会
  10. 10. 欠席が続く安住アナ 心配の声
  1. 11. 朝ドラ 最終月も「違和感」続出
  2. 12. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
  3. 13. 機内で迷惑撮影…YouTuberが物議
  4. 14. 花粉症和らげる? 定番食材5選
  5. 15. 「日本マジキテル連合」5人逮捕
  6. 16. 「中居正広がいないWBC」に賛否
  7. 17. 「SANAE TOKEN」金融庁が調査へ
  8. 18. 愛知・東三河の県立高校の男子生徒がはしかに感染確認　同じ高校の関係者で15人に
  9. 19. 青色に反応 珍アレルギーが判明
  10. 20. 贈呈式開催も…JOCからお叱りか
  1. 1. 男児をホルマリン漬け「可愛い」
  2. 2. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
  3. 3. 「日本マジキテル連合」5人逮捕
  4. 4. 愛知・東三河の県立高校の男子生徒がはしかに感染確認　同じ高校の関係者で15人に
  5. 5. 女児重体 執行猶予中も違反か
  6. 6. 3月のディズニーは「異常事態」
  7. 7. 「イランは消滅する」発言が注目
  8. 8. 参院選で大量水増し 4人書類送検
  9. 9. 維新が衆院選演説動画を「ネット広告」で配信　「公選法違反」指摘うけ陳謝　中司幹事長
  10. 10. 党首選 ラサール氏が立候補表明
  1. 11. 拳銃を持った男が立てこもりか
  2. 12. 無印のお詫び「一番がっかり」
  3. 13. 過激メンエス店「逮捕の深層」
  4. 14. 所持金十数円…ラブホテルに宿泊し飲食も 介護福祉士の男（47）逮捕 札幌
  5. 15. 広島立てこもり 室内で男を発見
  6. 16. 部員が薬物使用か 廃部検討せず
  7. 17. ネタニヤフ首相 北を止めず
  8. 18. 落選すべき人が戻ってしまった?
  9. 19. SANAE TOKEN 企業CEO出現に困惑
  10. 20. 「高市トークン」で金融庁が出勤
  1. 1. 美容師「しんどい」と思う瞬間
  2. 2. 父の死後「封筒」が招いた悪夢
  3. 3. SANAE TOKEN「詐欺行為」批判
  4. 4. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
  5. 5. 新幹線で隣が男性 不快感の正体
  6. 6. 「SANAE TOKEN」高騰→一転暴落
  7. 7. 「どこまでも汚い」大石氏が批判
  8. 8. 73歳祖母の「シール帳」に大反響
  9. 9. 「一緒にいたい」逮捕の女が供述
  10. 10. 子ザルのパンチくん、友達と遊ぶ
  1. 11. 韓国 漢字を100%捨てた理由とは?
  2. 12. 外国人が不正? 外免切替に不満
  3. 13. 小島よしおが語る「至福の時間」
  4. 14. 養育費「2万」の独り歩きに警鐘
  5. 15. 不正受け 警察庁が異例の防止策
  6. 16. 資さんうどん 異例の説明に賛否
  7. 17. ひろゆき氏 米イラン攻撃に私見
  8. 18. 日本保守党の内紛を高須幹弥氏が語る「ペットボトル事件」と河村たかし・百田尚樹の対立構造
  9. 19. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
  10. 20. 出前館「1時間通知遅れ」大混乱
  1. 1. イラン大統領府 攻撃されたか
  2. 2. 米が攻撃しなければ…作戦正当化
  3. 3. 渋谷で台湾人客の子どもに…ドン
  4. 4. 日本旅行動画で批判あり…傷心に
  5. 5. 斬首作戦 正恩氏へ実行は難しい
  6. 6. 米とイスラエル 核施設を攻撃
  7. 7. ジャカルタ近郊で邦人13人を拘束
  8. 8. 初来日で、本場の寿司に絶句した
  9. 9. 露の「切り札」実戦では不十分
  10. 10. 中東最大級の石油貯蔵施設で火災
  1. 11. 米で異星人めぐる論争 波紋呼ぶ
  2. 12. イスラエル軍、レバノン侵攻か
  3. 13. 原油依存の韓国に「黒い火曜日」
  4. 14. メモリ不足 来年はPC市場に打撃?
  5. 15. 香港女優 日本で頭を負傷
  6. 16. トランプ米大統領の首に発疹
  7. 17. ミャンマー 自動車の使用制限へ
  8. 18. 中国 福島第1原発事故は「人災」
  9. 19. 韓国 GDP成長の裏に潜む危険
  10. 20. 日本旅行の動画出しただけで謝罪
  1. 1. 花粉症和らげる? 定番食材5選
  2. 2. 「SANAE TOKEN」金融庁が調査へ
  3. 3. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
  4. 4. ドン・キホーテの新業態を出店へ
  5. 5. 60代からNISAで月3万円 メリット
  6. 6. 税理士「年金は繰上げ受給が得」
  7. 7. アマゾン施設 ドローン被害発表
  8. 8. 退職金「一括」が税制面で有利か
  9. 9. 疲れにくいと話題のビジネス靴
  10. 10. 「40歳で燃え尽きる人」の共通点
  1. 11. ニューバランスが最大51％オフに
  2. 12. 3月のd払いキャンペーンを解説
  3. 13. EUドルが急落 一時1.1530ドルも
  4. 14. ニデック問題 第三者委が指摘
  5. 15. 話題のリカバリーウェアが20%OFF
  6. 16. 高卒女性 30年働いて年収250万円
  7. 17. 米攻撃で｢物価高騰時代｣の再来
  8. 18. ニデックの会計不正 背景に重信
  9. 19. イラン 日本関係の船舶42隻
  10. 20. PayPayが米上場、時価総額2兆円
  1. 1. THE NORTH FACEのバッグ類もSALE
  2. 2. ヘインズのTシャツが最大半額に
  3. 3. 楽天モバイル、「Rakuten WiFi Pocket 5G」発売開始　プランとセットで2990円
  4. 4. 新型MacBook Pro Appleが発表
  5. 5. Amazonで40%オフ以上の注目商品
  6. 6. 暮らしが整う「tower」がSALEに
  7. 7. 「ヒツジのいらない枕」がSALEに
  8. 8. 「BEAMS」がAmazonで40%OFFに
  9. 9. Ankerの充電器などが最大43%OFF
  10. 10. UNDER ARMOURがAmazonで半額以下
  1. 11. 人はコスパ悪い AI利用者の本音
  2. 12. SB新型「iPad Air」の価格発表
  3. 13. 「Fire TV Stick 4K」を徹底比較
  4. 14. Apple 新チップ搭載MacBook発表
  5. 15. アディダスの靴が最大45％OFFに
  6. 16. Amazonセール PS5本体もお得に
  7. 17. auとUQからiPhone 17eが11日発売
  8. 18. 最新のAmazonデバイスがセールに
  9. 19. バックパックがAmazonでセールに
  10. 20. Opal新機能で、AIアプリが作れる
  1. 1. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
  2. 2. 高木 世界選手権で「一区切り」
  3. 3. 根尾昂登板で「泣いちゃった」
  4. 4. 大谷翔平 観客の少年に神対応
  5. 5. 米は許され、露は許されないのか
  6. 6. 高木美帆 現役退く意向示した
  7. 7. 大谷に緊張…後輩に鈴木誠也助言
  8. 8. 大谷が2打席で交代 ファン落胆
  9. 9. MLB球団スカウトたちが驚き行動
  10. 10. WBC開幕直前 ネトフリ発表に仰天
  1. 11. 東京マラソン 大迫傑が苦言
  2. 12. FIFA現地リポーターのチャンス
  3. 13. 年俸低い先輩がおごっていた過去
  4. 14. 「効果ない」アリサ・リウが持論
  5. 15. ドイツ パラ開会式ボイコットへ
  6. 16. Xで「球審白井」がトレンド入り
  7. 17. なでしこ「予想以上にエグい」
  8. 18. 部員５人が大麻リキッド使用か　流通経済大サッカー部が無期限活動停止　大学が会見で謝罪　プロ多数輩出の強豪で激震
  9. 19. 佐々木朗希 1死も取れず降板
  10. 20. アリサ・リュウ 異例の注意喚起
  1. 1. ワンピース ルフィの秘密を海へ
  2. 2. 寺島進の小5長男が喫煙か 波紋
  3. 3. Vaundy東京D公演 来場者がはしか
  4. 4. カスハラでバス運休「英断」の声
  5. 5. 「略奪不倫」報道のアナ 異動か
  6. 6. 名探偵津田 表彰式で宿敵と再会
  7. 7. 朝ドラ 最終月も「違和感」続出
  8. 8. 欠席が続く安住アナ 心配の声
  9. 9. 機内で迷惑撮影…YouTuberが物議
  10. 10. 「中居正広がいないWBC」に賛否
  1. 11. 青色に反応 珍アレルギーが判明
  2. 12. 贈呈式開催も…JOCからお叱りか
  3. 13. 「さらし行為」ひろゆき氏が私見
  4. 14. ファーストリテイリング 1カ月早い入社式
  5. 15. 米富豪の資料「デスノート」化か
  6. 16. 武井壮 衝撃年収をあっさり告白
  7. 17. 「ミルモでポン」21年ぶり連載
  8. 18. 嵐の新曲「大正解の人たち」歓喜
  9. 19. 過激シーン挑戦も内田に好感あり
  10. 20. 人気芸人「不正利用被害」を告白
  1. 1. カルディマニア 3月新商品を絶賛
  2. 2. 熱狂から転落…ムーディ勝山の今
  3. 3. 運気が上がるときの「前兆」とは
  4. 4. 女子高生を脅し...異常な行動
  5. 5. 限界まで現役セク女続けたいワケ
  6. 6. セクシー美女に衝撃の過去あった
  7. 7. 不倫男性と不倫女性の行動比較
  8. 8. お腹の凹ませに効く 簡単習慣
  9. 9. 「夫が嫌い」離婚を望む女性たち
  10. 10. 妊娠中の性欲「我慢の必要ない」
  1. 11. セブン 待望の新作スイーツ2種
  2. 12. コミュ障だったが…答え見つけた
  3. 13. 3点だけでOK「最低限メイク法」
  4. 14. 同窓会で再会 思わぬ展開に衝撃
  5. 15. 春の訪れ告げる スタバ新作商品
  6. 16. セブン「青いクレープ」が再登場
  7. 17. 卒業式の日 日本史の先生と行為
  8. 18. 「たけのこの里」コラボ再販へ
  9. 19. 夫の「犬LINE」に称賛の声続々
  10. 20. ご存知か ファミマで服も販売