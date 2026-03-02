現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルは、チェルシーとホームで対戦した。21分にウィリアム・サリバが先制点を挙げた後、45＋２分に同点弾を浴びるも、66分にユリエン・ティンベルが決勝点を奪い、２−１でタイムアップ。白熱のロンドン・ダービーを制し、首位をキープした。クラブの公式サイトによると、アルテタ監督は「大きな勝利だった。試合の大部分、そしてトップ