Image: Amazon 気軽に使えるのがいいね。家でくつろぎながら動画を見たり、電子書籍を読んだり、メールやSNSのチェックをしたり、仕事の資料を見たりといった軽い作業のために、わざわざPCを立ち上げるのは面倒。そんなとき役立つのがタブレットです。しかし、そんな用途に数万円もするタブレットを用意するのはためらっちゃいますよね。そこでオススメなのが、こちらのタブレットです。