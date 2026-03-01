気温が高い日が増え、今年も花粉シーズンに突入しました。みなさんの花粉症対策にかける予算はいくらぐらいですか。株式会社くふうカンパニーホールディングス（東京都港区）が運営する『くふう生活者総合研究所』が実施した「花粉症・黄砂対策」に関する調査によると、予算の平均金額は「5042円」となりました。また、約5人に1人が「保湿ティッシュ」を購入していることもわかりました。【調査結果を見る】花粉症対策の予算と購入