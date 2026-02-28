水戸ホーリーホックは２月27日、2026-27シーズンよりホームスタジアムを「水戸信用金庫スタジアム（笠松運動公園陸上競技場）」に変更すると発表しました。クラブによると、これまで使用してきた「ケーズデンキスタジアム水戸」が、J１リーグ開催基準である収容人数１万5000人を満たしていなかったための決定。この移転は、クラブと茨城県、茨城陸上競技協会の三者間で協議が行われ、スタジアムの共同利用に関する覚書が締結さ