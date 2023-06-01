テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』の最終章となる第3期『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールの第20話が、27日深夜にTBS系で放送され、原作連載誌時にファンやネット上で話題になった”謎の実写おばさん”が登場した。この謎のおばさん“杉田スミレ”を演じたのがドラマ『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』『キャスター』などに出演した俳優・本木幸世で、漫画に登場した人とは別人で100人以上のオーディションを経て出演したこ