【マガジンポケット】 2015年7月30日 サービス開始 2015年7月30日にサービスが開始された「マガジンポケット（マガポケ）」。当初は講談社「週刊少年マガジン」の連載作品が無料で読めるプラットフォームとしてローンチされたが、その後オリジナル作品や同社の「別冊少年マガジン」「月刊少年マガジン」「月刊少年シリウス」「週刊ヤングマガジン」作品の掲載も開始。