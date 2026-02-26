ものまね芸人・古賀シュウ（58）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。1000円カットの店舗を“出禁”になってしまった理由を明かした。古賀は「以前1000円カットのお店で1000円以上のカットの要望を細かく店員さんに伝えたところ次行ったら出入り禁止になってました」とまさかの報告。「今日のところは大丈夫！！スッキリちゃんで名古屋に入りま〜す」と新幹線でのショットを添えていた。