昨年9月から10月に開催された『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』、その第2弾が5月21日（火）から6月2日（火）まで、開催されることが決定した。『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャーART HURRICANE 50』は、『秘密戦隊ゴレンジャー』の放送開始50周年を記念したイベントで、人気クリエイターとのコラボ作品や、アートやファッション、雑貨などの『秘密戦隊ゴレンジャー』のアイテムが発売される物販イベント