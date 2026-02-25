OTTOCAST¤Î¡ÖScreen AI¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤¤¤ÆÌó3Ê¬¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¡¢¼ÖÆâ¤ÇÆ°²è¡¦¥Ê¥Ó¡¦²»À¼Áàºî¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°·¤¨¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ»þ´Ö¤ò¡È°ÜÆ°¡É¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡¢¼ÂÍÑ´ó¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡ª OTTOCAST¡ÖScreen AI¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×    ¥»¡¼¥ë´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤ÇÄÌ¾ï²Á³Ê¡§49,999±ß