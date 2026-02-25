6月26日（金）より全国公開となる、映画『アンパンマン』シリーズ37作目となる待望の最新作『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』。ゲスト声優第2弾として、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）がアニメ映画の声優に初挑戦することが発表された。＞＞＞本ポスターなどをチェック！（写真6点）1988年10月からTVアニメがスタートし、翌年の1989年3月には劇場版が初公開。昭和、平成、そして令和と3つの時代を通じて日本中に「愛