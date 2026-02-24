ロシアによるウクライナ侵攻から、24日で4年をむかえます。終わりの見えない戦争の中、ウクライナ社会はいま、どのような問題に直面しているのでしょうか。キーウから福井桜子記者が伝えます。◇私はいまキーウ市内にある、独立広場の近くに来ています。24日は独立広場で4年の節目の追悼式典が開かれるため、広場の周辺は厳戒態勢がしかれていて、近づくことができません。警察によって広場の方にカメラを向けることも制