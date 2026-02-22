2026年3月27日（金）より、『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会するドラえもん史上最大級のイベント、『100％ドラえもん&フレンズ in 東京』が東京ドリームパークで開催される。そのプレイベントとして『渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！』が、3月14日（土）・15日（日）の2日間、渋谷と六本木で開催される。＞＞＞ドラえもんだらけな展示イメージをチェック！（写真8点）今回のプレイベントでは、『