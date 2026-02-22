3月14日・15日の2日間 渋谷と六本木がドラえもんだらけに！
2026年3月27日（金）より、『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会するドラえもん史上最大級のイベント、『100％ドラえもん&フレンズ in 東京』が東京ドリームパークで開催される。そのプレイベントとして『渋谷も、六本木も、ドラえもんだらけ！』が、3月14日（土）・15日（日）の2日間、渋谷と六本木で開催される。
＞＞＞ドラえもんだらけな展示イメージをチェック！（写真8点）
今回のプレイベントでは、『100％ドラえもん＆フレンズ』で初登場となるひみつ道具「100％友達あつめすず」によって、ユニークなドラえもんが街中に大集合。渋谷エリアには、ドラキュラやユーレイの姿をしたドラえもんなど、個性的なドラえもんが階段状のステージに登場。一方、六本木エリアでは、約12mの巨大バルーンと40体以上のドラえもんが圧倒的なスケールで街を彩ってくれる。
『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』の前に、まずはこの2日間、渋谷・六本木の街がドラえもん色に染まる圧巻のエンタテインメントを楽しもう。
渋谷エリア（SHIBUYA109 渋谷店 店頭イベントスペース）には、ユニークな姿のドラえもん10体が登場。初登場のひみつ道具「100％友達あつめすず」の力で呼び寄せられたのは、「ヒトデ怪獣」や「どら焼きファッション」、さらには「ドラキュラセット」「ユーレイ」といった様々な姿のドラえもん。特設ステージに並び立つ姿は、まさに圧巻。絶好のフォトスポットとなる。藤子・F・不二雄先生を彷彿とさせるまんが家スタイルや、焼きイモの姿になったドラえもんなど、個性豊かなラインナップが、トレンドの発信地・渋谷の街を彩る。
そして六本木エリアには、空に向かってそびえ立つ全長約12mの「巨大ドラえもんバルーン」が降臨。さらに、その足元を囲むように、さまざまな表情やポージングを見せる40体以上の等身大ドラえもんが大集結する。おなじみの愛らしさはそのままに、様々な姿を見せるドラえもんが都会の真ん中にずらりと立ち並ぶ光景は壮観。日常の景色がドラえもんの世界に塗り替えられる圧倒的な没入感を提供してくれる。多種多様なポーズの中から、お気に入りのドラえもんを見つけてみよう。
