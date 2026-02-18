スノーボード女子ハーフパイプ中国代表の劉佳宇のインスタグラム（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で、中国代表の一部はインスタグラムを駆使して情報発信している。中国では外国の情報を遮断するためX（旧ツイッター）やグーグルなどの利用は規制されており、国民は基本的に使えない。当局は著名選手らの投稿を容認しており「特別扱い」との批判もある。「五輪のすばらしい医療サポートに感謝」。11日のスノ