ベトナム１部リーグのコンアン・ハノイFCが、アジアサッカー連盟（AFC）により０−３の敗戦処分を受けた。同クラブは２月12日のアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）の決勝トーナメント、ラウンド16第１レグのタンピネス（シンガポール）戦で４−０の勝利。しかし、出場資格のない選手を起用したとしてAFCは17日、試合結果の無効を発表した。AFCによると、ハノイFCのステファン・インゴ・マウクとチャイナ両選手は、グル