４−０が一転０−３敗戦。ベトナム１部クラブが痛恨の“出場資格違反”で勝利はく奪に。母国メディアはJ１広島を引き合い「はるかに実力があったのに…」【ACL2】
ベトナム１部リーグのコンアン・ハノイFCが、アジアサッカー連盟（AFC）により０−３の敗戦処分を受けた。
同クラブは２月12日のアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）の決勝トーナメント、ラウンド16第１レグのタンピネス（シンガポール）戦で４−０の勝利。しかし、出場資格のない選手を起用したとしてAFCは17日、試合結果の無効を発表した。
AFCによると、ハノイFCのステファン・インゴ・マウクとチャイナ両選手は、グループステージでの大埔（香港）戦で、３枚目のイエローカードを受けていた。ACL2では３度目の警告で次の１試合が出場停止となるため、両選手はタンピネス戦への出場が禁止されていた。
ただ、ホームで行なわれたラウンド16では、マウクとチャイナが先発出場し、チャイナは得点も記録。AFCはこれを「出場資格を満たさない選手の起用」と判定し、ハノイFCの４−０勝利を０−３敗戦に変更した。
さらに、同クラブには2000ドル（約30万円）の罰金と、ACL2の規定による８万ドル（約1200万円）の支援金の半額削減という追加処分も科された。
この処分により、ハノイFCが勝ち上がるためには、18日に行なわれる第2レグでタンピネス相手に最低３点差での勝利が必要となった。
また、この事象をベトナムメディア『24h.com.vn』は、「シンガポール勢は、昨シーズンにライオンシティ・セイラーズが同様の形で恩恵を受けた」とJ１サンフレッチェ広島の前例を引き合いに出して報道した。
昨季、ライオンシティ・セイラーズは広島に１−６で大敗。しかし、広島が出場停止中のフランス人FWヴァレール・ジェルマンを起用していたため、AFCにより３−０の勝利に変更され、広島の敗退につながった。
同メディアは、「広島はライオンシティよりもはるかに実力があったにもかかわらず、敗退に終わった。ハノイは今回、広島と異なる結果を生むことができるのか？」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「信じられない経験をした」F・トーレスが日本時代を回想！「だから１年しか滞在しなかった…」
同クラブは２月12日のアジア・チャンピオンズリーグ２（ACL2）の決勝トーナメント、ラウンド16第１レグのタンピネス（シンガポール）戦で４−０の勝利。しかし、出場資格のない選手を起用したとしてAFCは17日、試合結果の無効を発表した。
AFCによると、ハノイFCのステファン・インゴ・マウクとチャイナ両選手は、グループステージでの大埔（香港）戦で、３枚目のイエローカードを受けていた。ACL2では３度目の警告で次の１試合が出場停止となるため、両選手はタンピネス戦への出場が禁止されていた。
さらに、同クラブには2000ドル（約30万円）の罰金と、ACL2の規定による８万ドル（約1200万円）の支援金の半額削減という追加処分も科された。
この処分により、ハノイFCが勝ち上がるためには、18日に行なわれる第2レグでタンピネス相手に最低３点差での勝利が必要となった。
また、この事象をベトナムメディア『24h.com.vn』は、「シンガポール勢は、昨シーズンにライオンシティ・セイラーズが同様の形で恩恵を受けた」とJ１サンフレッチェ広島の前例を引き合いに出して報道した。
昨季、ライオンシティ・セイラーズは広島に１−６で大敗。しかし、広島が出場停止中のフランス人FWヴァレール・ジェルマンを起用していたため、AFCにより３−０の勝利に変更され、広島の敗退につながった。
同メディアは、「広島はライオンシティよりもはるかに実力があったにもかかわらず、敗退に終わった。ハノイは今回、広島と異なる結果を生むことができるのか？」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「信じられない経験をした」F・トーレスが日本時代を回想！「だから１年しか滞在しなかった…」