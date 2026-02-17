衆院選での惨敗を経て、小川淳也新代表を選出した中道改革連合。党幹部の顔ぶれも決まり、49人での新たな船出となったが、党を待ち受けるのが資金難だ。議員数の大幅減により、政党交付金も数十億円の規模で減る見通し。落選者や職員からは諦めにも似た声が上がり始めた。 【画像】中道惨敗の責任を問う声もあがる「ケチ」で有名な元議員 「総支部長に選ばれるのか…」疑心暗鬼の落選者たち 「この先、どうなっていくのか。3年