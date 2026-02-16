春の訪れを告げる梅と春本番を実感させてくれる桜。地域によって咲く時期が異なるのが特徴です。今回は、梅と桜の一般的な開花の順番から、地域差などご紹介します。一般的に早く咲くのは「梅」春を代表する花でもある梅と桜。全国的に見ると、梅のほうが桜より早く咲くのが一般的です。まだ冷たい空気の中で静かに咲く梅は「春が近づいてきた」ことを感じ、春本番に一気に咲き誇る桜は「春が来た」と感じさせてくれます。本州では