ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤äÇ¯¼ý¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¼«Âð¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¿½¹ð¤Ç¤­¤ë¡Öe¡¾Tax¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï¸©Æâ¤Ç¤â8³ä¶á¤¯¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¿½¹ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î»ÔÄ®Â¼¼«¼£²ñ´Û¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÇÌó90¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î¿½¹ð¤ò¥µ¥Ýー